شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: التعريفات الجمركية الأخيرة ستتسبب فى رفع أسعار الأجهزة التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن تصبح الأجهزة الالكترونية الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر أغلى ابتداء من 1 سبتمبر القادم، وفقا لخبراء الاقتصاد والتكنولوجيا، وهذا يعنى أن الهاتف الذكى الذى تبلغ تكلفته 1000 دولار قد يصل ثمنه إلى 1100 دولار.

فمع بداية شهر أغسطس، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستتقاضى تعريفة إضافية صغيرة بنسبة 10 ٪ على السلع والمنتجات القادمة من الصين إلى أمريكا، والتى تشمل الالكترونيات الاستهلاكية المجمعة بالكامل.

شملت التعريفات السابقة بنسبة 25٪، والتى فرضتها إدارة ترامب على الصين، المكونات الإلكترونية فقط بدلاً من المنتجات المجمعة بالكامل، عكس الـ10% الحالية والتى شملت الالكترونيات الاستهلاكية المجمعة بالكامل.

وقال مستشار التجارة بالبيت الأبيض "بيتر نافارو": "المستهلكين الأمريكيين لن يكونوا من يدفع أكثر نتيجة للتعريفة الجديدة فلا داعى للقلق"، إذ يعتقد أن الصين ستتحمل عبء هذه التعريفات.