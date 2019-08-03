شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تعتزم إطلاق 4 صواريخ من "فوستوتشنى" العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد دميترى روجوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، أن روسيا عازمة على إطلاق عدة صواريخ من قاعدة "فوستوتشنى" الفضائية العام المقبل.

ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية عن روغوزين قوله: "تعتزم روس كوسموس العام القادم إطلاق 4 صواريخ على الأقل من قاعدة فوستوتشنى الفضائية الروسية، ومن المفترض أن يزيد عدد عمليات الإطلاق من هذه القاعدة على مر السنوات القادمة، حيث إن البنية التحتية والظروف جميعها مهيئة لإطلاق الصواريخ من هناك".

وكان روجوزين قد أشار سابقا إلى أن روسيا ستعتمد قاعدة "فوستوتنسى" الروسية بدلا من قاعدة "بايكونور" فى كازاخستان لإطلاق الصواريخ إلى الفضاء العام المقبل، كون "منصة جاجارين" الموجودة فى "بايكونور" ستخضع لعمليات إصلاح وتحديث قد تستغرق عاما كاملا، وستعتمد على منصة واحدة فقط لإطلاق الصواريخ، ما سيزيد الضغط عليها.

فيما أكد نائب قائد القوات الفضائية الروسية، إيغور موروزوف، أن بلاده قد تتخلى عن قاعدة "بايكونور" نهائيا لإطلاق المركبات والأقمار الصناعية العسكرية، وستستبدلها بقاعدة "بليستسك" التى تشرف عليها وزارة الدفاع الروسية.