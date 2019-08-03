شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سخرية من مارك زوكربيرج بسبب اختيار كتاب.. اعرف إيه هو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المذيع Dylan Byers من شبكة NBC News أن يسأل المديرين التنفيذيين لكبرى الشركات التكنولوجية عن أفضل توصياتهم للكتب لتوصية المتابعين بقراءتها والاستفادة منها، والحصول على اختيارات مفيدة من كبار المديرين التنفيذيين للتكنولوجيا مثل تيم كوك وإيفان سبيجل ومارك زوكربيرج.





ووفقا لما نقله موقع "بيزنس انسايدر"، من بين أفضل التوصيات كان كتاب "آخر أيام الليل" لـ"جراهام مور"، والذى رشحه مارك زوكربيرج رئيس فيس بوك، وهو الاختيار الذى أثار سخرية الكثير من رواد موقع التواصل الاجتماعى.





وقارن رواد مواقع التواصل الاجتماعى أحداث الكتاب بما يمر به "زوكربيرج" فهو يواجه تهديدات قوية لإمبراطوريته فى وسائل التواصل الاجتماعى، فهناك الكثير من الآراء التى ترغب فى الإطاحة بمكان وقوة زوكربيرج.





يذكر أنه تم اتهام فيس بوك باستخدام قوته دائما، وإبقاء المنافسين بعيدًا عن طريق نسخ أكبر ميزاتهم كما فى حالة Snapchat، أو الحصول على تلك الشركات المنافسة بالكامل وأكبر مثال على ذلك هو شرائه لـ Instagram بمبلغ مليار دولار فى عام 2012، وفى نفس الوقت اشترت الشركة أكثر من 75 شركة مختلفة أصغر على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية.