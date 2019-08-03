تكنولوجيا: سامسونج تستعد للإعلان عن معالج Exynos جديد في 7 من أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تغريدة نشرت اليوم من سامسونج على حساب Exynos في تويتر، أشارت سامسونج إلى معالج Exynos جديد سيتم الإعلان عنه في مؤتمر Note 10 في 7 من أغسطس.

ألمحت شركة سامسونج في إعلان تشويقي جديد عن خططها للإعلان عن معالج Exynos جديد في مؤتمر Note 10، حيث من المتوقع أن يكون معالج Exynos 9825 الذي يدعم سلسلة هواتف Galaxy Note 10 هذا العام.

تشير التوقعات إلى أن سامسونج تسير على خطى هواوي في إطلاق المعالجات الجديدة، حيث إعتادت شركة سامسونج على دعم سلسلة Note بنفس فئة المعالج المستخدم في هواتف Galaxy S، إلا أن معالج Exynos 9820 الذي قدم في هواتف Galaxy S10 يأتي بآداء اقل من معالج كوالكوم الجديد +Snapdragon 855، لذا قررت العملاق الكوري إطلاق تحديث جديد في Exynos 9825.

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أيضاً من المتوقع أن يأتي معالج Exynos 9825 بدقة تصنيع 7 نانومتر أكثر تطوراً من معالج Snapdragon 855، لكن لا يمكن التأكيد الآن على آداء المعالج الجديد مقارنة بمعالج كوالكوم، حيث من المقرر أن تكشف إختبارات benchmark لهاتف Note 10 بلس عن هذه التفاصيل.

يذكر أن التسريبات قدمت الكثير من التفاصيل حول مواصفات هواتف Note 10 حتى الآن، كما تم تأكيد مستوى تسعير سلسلة هواتف Galaxy Note 10 الذي يبدأ من 999 يورو للإصدار الرئيسي Galaxy Note 10، وسعر يبدأ من 1149 يورو لإصدار Galaxy Note 10 Plus.

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