شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محللون: التعريفات الجمركية على المنتجات الصينية ضربة قوية لأبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عدد من المحللين أن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض تعريفة جديدة بنسبة 10% على السلع الصينية بقيمة 300 مليار دولار سيسبب مشكلة لشركة أبل ويهددها بإضعاف الطلب على أجهزة الآيفون ويؤثر سلبا على أرباح الشركة.

وفقا لتقرير موقع "بيزنس انسايدر" هناك مذكرة جديدة تحدد تداعيات التعريفة الجمركية المحتملة على شركة أبل، حيث وصف المحللون الاقتصاديون هذه الخطوة بأنها "ضربة محتملة" بالنسبة لشركة أبل، إذا استوعبت الشركة التعريفات بالكامل والتى تعمل كضرائب على واردات الولايات المتحدة من الصين ومعظم منتجات أبل هناك هذا يؤثر سلبا على أرباح الشركة بنسبة 4% تقريبا فى عامها المالى 2020.

وحال قيام أبل بتمرير التعريفات الجمركية للمستهكلين فى صورة أسعار أعلى، فقد يؤدى ذلك إلى أضعاف طلب أيفون بما يتراوح بين 6 ملايين إلى 8 ملايين وحدة، وذلك وفقا إلى تحليل الخبراء على مدار الـ12 شهرا القادمة.

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وكتب المحللون فى تعليقاتهم على القرار، قائلين: "هذا القرار يجعل أبل عالقة بشكل مباشر وواضح بين نيران العاصمة وبكين، وفى نفس الوقت التزمت أبل الصمت تجاه هذه التعريفات الجديدة.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تناقش فيها "وول ستريت" العواقب التي قد تواجهها أبل نتيجة النزاع التجاري بين أمريكا والصين، ففي شهر مايو الماضي، اقترح فريق من المحللين أن سعر جهاز iPhone XS الذى يبلغ قيمته 1000 دولار ، قد يزيد بمقدار 160 دولار بسبب تعريفة 25٪ على البضائع الصينية بقيمة 200 مليار دولار التي قدمتها إدارة ترامب سابقًا.

وفى مساء الخميس أعلن ترامب على حسابه الشخصى على تويتر أن التعريفة الجمركية البالغة 10% على البضائع الصينية بقيمة 300 مليار دولار ستدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر.