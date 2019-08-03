شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يخطط للتجسس على رسائل واتس آب المشفرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخطط فيس بوك فى لاستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعى لفحص محتوى رسائل واتس آب، وحال تطبيق هذه الفكرة فسيقوم التطبيق نفسه تلقائيا بفحص الرسائل قبل تشفيرها وإرسالها، ومع ذلك يحذر الخبراء من مثل هذا الإعداد سيتطلب من واتس آب نقل الرسائل المحظورة للمطورين من أجل تحسين تدريب الذكاء الاصطناعى.

ومن جانب آخر أشار تقرير موقع "ديلى ميل" إلى أن هذه الفكرة أثارت مخاوف كثير، تكمن أولها فى أنها قد تمهد الطريق أمام الحكومات لإجبار شركات التواصل الاجتماعى على التجسس على رسائل المستخدمين الخاصة بهم.

وكشف فيس بوك لأول مرة عن خططه الخاصة لنقل بإعطاء مسئولية رصد وتعديل للأنظمة الذكية بدلا من البشر خلال عرض تقديمى بمؤتمر المطورين F8 السنوى للشركة فى مايو الماضى.

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وبهذه الطريقة سيكون فيس بوك قادرا على منع المستخدمين من مشاركة المحتوى الذى ينتهك إرشادات الكلام المقبولة للشركة، ظاهريا دون المساس بتطبيق التشفير من طرف إلى طرف داخل خدمة المراسلة.

وفى نفس السياق حذر خبراء الأمن من أن هذه الخطوة لإدخال تعديل المحتوى على التطبيق هى بمثابة باب مستتر داخل التطبيق.

ووفقًا لـ"فوربس" فإن التطوير والتدريب المستمر لهذه الخوارزميات المعدلة للمحتوى سيتطلب من التطبيق إرسال عينات من الرسائل المحظورة وغير المشفرة إلى فيس بوك لتحليلها.