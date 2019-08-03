تكنولوجيا: منصة الألعاب Roblox تسجل 100 مليون مستخدم نشط شهرياً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستطاعت منصة الألعاب Roblox أن تصل إلى رقم جديد بعدد مستخدمي المنصة شهرياً، حيث وصل عدد المستخدمين إلى 100 مليون مستخدم بين الشباب والأطفال.

أعلنت Roblox مؤخراً عن تخطي عدد مستخدمي منصة الألعاب إلى أكثر من 100 مليون مستخدم شهرياً، حيث تحتوي منصة الألعاب على أكثر من 50 مليون لعبة أبتكرت من قبل المستخدمين.

وتتميز منصة الألعاب Roblox بطابع خاص يجمع بين منصات التواصل الإجتماعي وبين منصة تجمع مطوري الألعاب وأيضاً منصة يتمتع فيها المستخدمين بتجربة الألعاب الجديدة، حيث مر بالفعل على إطلاق هذه المنصة أكثر من 10 سنوات حتى الآن.

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ولقد حققت منصة الألعاب شعبية كبيرة بين المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 12 عام، كما جمعت المنصة مجموعة من المطوريين الجدد الذين كانوا بين اللاعبين في Roblox في وقت سابق.

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