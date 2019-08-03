Ninja يتخلى عن Twitch لبث جلسات اللعب الخاصة به حصريًا على منصة Mixer

فاطمة أيت طالب - دبي - يُعتبر Tyler Blevins، المعروف بإسم Ninja، أحد أشهر لاعبي Fortnite على الكوكب وواحد من أشهر النجوم على Twitch. هذا اللاعب أعلن مؤخرًا أنها سيغادر منصة البث Twitch ليبدأ ببث جلسات اللعب الخاصة به مباشرة على المنصة المنافسة Mixer.

Mixer هي أيضًا منصة للبث المباشر لجلسات الألعاب. هذه المنصة مملوكة من قبل شركة مايكروسوفت، فهي قريبة من Twitch، ولكنها ستستقطب عددًا كبيرًا من المستخدمين الآن لأنها تمكنت من كسب ود Ninja الذي سيقوم الآن ببث جلسات اللعب الخاصة به حصريًا على منصة Mixer.

نشر Ninja فيديو قصير عبر الإنترنت بعد

التي أعلن فيها عن هذا التغيير الكبير، قائلاً أنه كان متمسكًا بهذا الإعلان لبعض الوقت بحيث صرح بالقول : ” أنا متحمس للغاية لإخبار الجميع. سأقوم بالبث على Mixer بدوام كامل الآن وأنا بصراحة أجد صعوبة في إيجاد الكلمات. أنا فاقد للصواب في أفضل الأحوال. أشعر أنني سأعود إلى جذور البث “. وعلاوة على ذلك، فقد ذكر Ninja أن جلسات اللعب ستبقى على حالها، مما يعني أن معجبيه سيظلون قادرين على مشاهدته وهو يلعب لعبته المفضلة.

وبخصوص هذا الموضوع، صرح المتحدث الرسمي بإسم Twitch بالقول : ” لقد أحببنا مشاهدة Ninja على Twitch على مر السنين ونحن فخورون بكل ما أنجزه لنفسه ولعائلته، ومجتمع الألعاب. نتمنى له حظاً سعيداً في مساعيه المستقبلية “.