شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب المناخ الكارثى.. انخفاض أعداد زوار الشواطئ الإيطالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد المؤسسات الشاطئية الإيطالية أن زوار الشواطئ تراجعوا بنسبة تصل إلى 25% خلال شهرى يونيو ويوليو، وذلك عقب شهر مايو الماضى الذى وصفته "بالكارثى".

وأكد الخبراء أنه إلى جانب الوضع الاقتصادى للعائلات الإيطالية، كان السبب الرئيسى هو الطقس السيئ الذى أصاب العديد من المنتجعات فى أول شهرين من فصل الصيف، موضحين أنه نتيجة لذلك عانت العديد من المؤسسات من أضرار كبيرة.

جدير بالذكر أن مؤسسات الشاطئ الإيطالية تقوم بتأجير أسرة التشمس والمظلات وعادة ما تقوم بخدمات أخرى، مثل توفير مناطق تغيير الملابس والطعام والشراب.