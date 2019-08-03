شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة روسية تطور قمرا صناعيا لبيلاروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم شركة "فى إن إى إى إيه إم" الروسية إن شركته طورت مشروعا لـ"مركبة الفضاء الروسية البيلاروسية" لالتقاط صور فوتوغرافية لسطح الأرض عالية الدقة بحجم 35 بكسل.

وقال المتحدث لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية إنه "تم تطوير المشروع، وهو الآن قيد الاختبار من قبل معهد الدولة للبحوث العلمية (المنظمة البحثية الرائدة)، ويعتبر الفحص جزءًا لا يتجزأ من مشروع التصميم".

وكان بوريس تشيرنوخ، نائب مدير الأبحاث فى مؤسسة نظم المعلومات الجغرافية التابعة للأكاديمية الوطنية للعلوم فى بيلاروسيا قد أبلغ أن إطلاق القمر الصناعى كان مخططًا له فى عام 2023.

ووقعت روسيا وبيلاروسيا مذكرة حول إنشاء قمر صناعى مشترك للاستشعار عن بعد فى يونيو 2017، وقدرت تكلفة المشروع بنحو 180 مليون دولار، حيث إن الجانب الروسى هو المسئول عن منصة خدمة الأقمار الصناعية، والجانب البيلاروسى عن المعدات.