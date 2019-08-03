شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يعدل خوارزمياته لضمان توفير محتوى مناسب للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى موقع يوتيوب بعض التغييرات على الخوارزمية التى يعمل يها بهدوء خلال شهر يوليو الماضى، ووفقًا لـ Bloomberg ، فقد أدى ذلك إلى انخفاض كبير فى المشاهدات لعدد من المبدعين.

وصرح متحدث باسم الشركة بأن الشركة مؤخرًا قامت بتغيير واحد من شأنه تحسين قدرة المستخدمين على العثور على محتوى عائلى جيد، وكما لاحظت بلومبرج، على الرغم من ذلك، فإن الشركة لم تشرح كيف تحدد المحتوى "عالى الجودة" وكيف تحدد خوارزمياتها مقاطع الفيديو التى سيتم الترويج لها والتى تناسب العائلة.

Advertisements



يوتيوب

وليس من الواضح تمامًا سبب إصدار يوتيوب للخوارزمية الجديدة، على الرغم من أن "بلومبرج" تلمح إلى أنها تهدف إلى إرضاء FTC، التى حققت مع الشركة بسبب خصوصية الأطفال.

وتشير التقارير إلى أن بعض المبدعين شهدوا انخفاضًا كبيرًا فى عدد الزيارات، بينما استمتع آخرون بزيادة كبيرة فى عدد المشاهدين، والشركات التى تم تأسيسها مثل PBS Kids و Mother Goose Club من بين القنوات التى شهدت زيادة فى عدد المشاهدات والاشتراكات.