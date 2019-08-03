تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن محول سماعة لهواتف Note 10 قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة عن محول سماعة من 3.5مم إلى USB C يقدم قريباً من سامسونج لسلسلة هواتف Galaxy Note 10 المميزة.

أيام تفصلنا عن مؤتمر العملاق الكوري المقرر عقده في نيويوروك في 7 من أغسطس، ومن جديد اليوم تكشف التسريبات المصورة عن تفاصيل جديدة حول الإكسسوارت المقدمة لسلسلة Galaxy Note 10 هذا العام، والتي تشمل محول سماعة من 3.5مم إلى USB C.

وتؤكد التسريبات المصورة لمحول السماعة على أن هواتف Galaxy Note 10 تأتي دون مدخل السماعات 3.5مم، وهي من السمات المميزة للكثير من إصدارات هذا العام من الهواتف الذكية.

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ولقد جاءت التسريبات الجديدة اليوم عبر SamMobile، حيث يأتي المحول بمدخل 3.5مم في أحد طرفي المحول بينما يأتي بمنقذ USB C في الطرف الأخر، كما تؤكد الصور على تصميم قوي لموصل المحول يختلف عما قدمت ابل وجوجل في المحولات الخاصة بهواتفها الذكية والتي تأتي بتصميم قابل للتعرض للتلف بشكل أسرع.

وتشير التوقعات إلى أن المحول سيكون من بين محتوى الصندوق الخاص بكلاً من هاتفي Galaxy Note 10 وNote 10 Plus، أيضاً من المتوقع أن يتوفر بسعر يتراوح بين 9 إلى 12 دولار في الأسواق.

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