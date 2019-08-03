هذه الخدعة البصرية تخدع أدمغتنا للتفكير في أن هذه الصورة بالأبيض والأسود لها لون

فاطمة أيت طالب - دبي - الدماغ هو عنصر مدهش وهناك على الأرجح العديد من الأسرار المرتبطة بأدمغتنا والتي لم يتم إكتشافها بعد. هذا هو السبب الذي يجعل الخدع البصرية ممتعة للغاية لأنها تخدع عقولنا لرؤية الأشياء التي ليست بالضرورة موجودة. خذ على سبيل المثال مجموعة من الصور بالأبيض والأسود والتي يمكن أن تخدع عينيك وعقلك عندما تغطيهما شبكات ملونة، للتفكير في أن تلك الصور ملونة.

تم إنشاء هذه التشكيلة من الصور من قبل الفنان والمطور Øyvind Kolås والذي التقط صوراً وقام بتعديلها لمنحها الوهم بأنها ملونة، وهو الأمر الذي يمكنك رؤيته بنفسك في الصورة أعلاه. ووفقًا لـ Øyvind Kolås، فقد صرح بالقول : ” تمثل الصورة المنشورة تجربة بصرية / فنية تتماشى مع نتائج التزامن المناقضة الأخرى المتاحة هذه الأيام. تتسبب الشبكة الملونة المشبعة على الصورة ذات التدرجات الرمادية في قراءة خلايا الدرجات الرمادية على أنها مُلونة “.

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أثناء حديثه مع ScienceAlert، شرح عالم الرؤية Bart Anderson من جامعة سيدني لماذا أدمغتنا ترى الصورة على أنها مُلونة : ” نظام الألوان هو ما يشير إليه علماء الرؤية على أنه ” ممر منخفض “، أي أن العديد من الحقول المتقبلة التي بها رمز اللون كبيرة جدًا. لذا، يتم ” احتساب ” الشبكات على أنها خلفية الألوان، والتي تنسب بعد ذلك إلى ذلك الجزء من الصورة “.

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الالتفاف حول هذا الوهم بأنفسهم، فقد صرح Øyvind Kolås أن هناك خططًا لإضافتها إلى GIMP في تحديث GIMP التالي، لذلك ترقبوا ذلك.