علوم وتكنولوجيا

هذه الخدعة البصرية تخدع أدمغتنا للتفكير في أن هذه الصورة بالأبيض والأسود لها لون

0 نشر
محمد المسعودي 0 تبليغ

Advertisements

bw-optical-illusion

فاطمة أيت طالب - دبي - الدماغ هو عنصر مدهش وهناك على الأرجح العديد من الأسرار المرتبطة بأدمغتنا والتي لم يتم إكتشافها بعد. هذا هو السبب الذي يجعل الخدع البصرية ممتعة للغاية لأنها تخدع عقولنا لرؤية الأشياء التي ليست بالضرورة موجودة. خذ على سبيل المثال مجموعة من الصور بالأبيض والأسود والتي يمكن أن تخدع عينيك وعقلك عندما تغطيهما شبكات ملونة، للتفكير في أن تلك الصور ملونة.

تم إنشاء هذه التشكيلة من الصور من قبل الفنان والمطور Øyvind Kolås والذي التقط صوراً وقام بتعديلها لمنحها الوهم بأنها ملونة، وهو الأمر الذي يمكنك رؤيته بنفسك في الصورة أعلاه. ووفقًا لـ Øyvind Kolås، فقد صرح بالقول : ” تمثل الصورة المنشورة تجربة بصرية / فنية تتماشى مع نتائج التزامن المناقضة الأخرى المتاحة هذه الأيام. تتسبب الشبكة الملونة المشبعة على الصورة ذات التدرجات الرمادية في قراءة خلايا الدرجات الرمادية على أنها مُلونة “.

Advertisements

أثناء حديثه مع ScienceAlert، شرح عالم الرؤية Bart Anderson من جامعة سيدني لماذا أدمغتنا ترى الصورة على أنها مُلونة : ” نظام الألوان هو ما يشير إليه علماء الرؤية على أنه ” ممر منخفض “، أي أن العديد من الحقول المتقبلة التي بها رمز اللون كبيرة جدًا. لذا، يتم ” احتساب ” الشبكات على أنها خلفية الألوان، والتي تنسب بعد ذلك إلى ذلك الجزء من الصورة “.

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الالتفاف حول هذا الوهم بأنفسهم، فقد صرح Øyvind Kolås أن هناك خططًا لإضافتها إلى GIMP في تحديث GIMP التالي، لذلك ترقبوا ذلك.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذه الخدعة البصرية تخدع أدمغتنا للتفكير في أن هذه الصورة بالأبيض والأسود لها لون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا