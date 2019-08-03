التعريفات الجمركية الجديدة تعني أن منتجات آبل ستصبح أكثر تكلفة بنسبة 10%

فاطمة أيت طالب - دبي - لا تزال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مستمرة. نتخيل أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تتحسن الأمور، ولكن لسوء الحظ، في الوقت نفسه، يبدو أن شركة أبل قد تكون قد وقعت في مرمى النيران لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن للتو عن رفع ضريبة الإستيراد بنسبة 10%.

تعني ضريبة الاستيراد هذه أن أي منتج قادم من الصين إلى الولايات المتحدة سيشهد ارتفاعًا بنسبة 10٪ في التكاليف، وهو ما نتخيل أنه ربما يُترجم إلى تكاليف إضافية على العملاء نظرًا لأن الشركات لن ترغب على الأرجح في تحملها، أو على الأقل ليس بالكامل. وكانت شركة أبل قد حذرت سابقًا من أن هذه التعريفات الجمركية تغطي إلى حد كبير كل منتج من منتجات آبل في جميع المجالات.

ووفقا لشركة آبل، والتي حذرت الممثل التجاري الأمريكي Robert Lighthizer، فهي صرحت بالقول : ” تغطي قائمة التعريفة الجمركية المقترحة جميع منتجات آبل الرئيسية، بما في ذلك iPhone و iPad و Mac و AirPods و AppleTV، بالإضافة إلى المكونات والبطاريات المستخدمة لإصلاح المنتجات في الولايات المتحدة. تغطي التعريفات الجمركية المقترحة أيضًا الملحقات التي تصنعها آبل لهذه الأجهزة، مثل الشاشات ولوحات المفاتيح “.

ما يثير السخرية هو أنه لم يمض وقت طويل منذ أن أطلقت شركة آبل مجموعة من حواسيب MacBook المُحدثة حيث خفضت أسعار ذواكر SSD. هذه التعريفات الجمركية الجديدة، على افتراض أن آبل لا تستوعب التكاليف، قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار. لا يزال يتعين علينا الإنتظار لمعرفة ما مدى تأثير ذلك على المستهلكين نظرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم البدء في تطبيق التعريفات الجمركية الجديدة في الشهر المقبل.