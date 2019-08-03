تسريب جديد يؤكد أحجام شاشات الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، رأينا ألوان Galaxy Note 10، وتلتها صور المُحول Samsung USB-C To 3.5mm الذي يعمل على تحويل منفذ USB Type-C إلى منفذ السماعات 3.5mm التقليدي. والأن، نحن هنا مع تسريب جديد يؤكد لنا أحجام شاشات الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10.

تلقى المتجر البريطاني Mobile Fun دُمى للهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 تم تصنيعها خصيصًا لأغراض إختبار الأغطية الواقية. أثناء قياس هذه الدمى، إتضح أن Galaxy Note 10 سيضم على الأرجح شاشة بقطر 6.3 إنش، بينما سيضم +Galaxy Note 10 شاشة بقطر 6.8 إنش.

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نظرًا إلى أن شركة Olixar لديها الأبعاد الفعلية للهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10، فهي بدأت بالفعل ببيع المجموعة الأولى من أغطيتها الواقية المصممة لهذين الهاتفين على متجر Mobile Fun. هناك أربع خيارات، وتملك جميعها قطعًا أنيقًا في الخلف من أجل الكاميرا العمودية ومساحة لزر التشغيل وأزرار التحكم بالصوت على الجانب الأيسر.

التوقعات تشير إلى أن الهاتف +Galaxy Note 10 سيصل مع شاشة Dynamic AMOLED بقطر 6.8 إنش وبدقة +QuadHD، بينما يجب أن يصل الهاتف Galaxy Note 10 العادي مع شاشة Dynamic AMOLED بقطر 6.3 إنش وبدقة +QuadHD كذلك. وكما لاحظتم جميعًا على الأرجح، فسوف تأتي هذه الشاشات مع ثقب في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تردد بأنها ستمتاز بدقة 10 ميغابكسل.