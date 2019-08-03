دراسة فرنسية:كوب من عصير الفواكه يوميًا يزيد خطر الإصابة بالسرطان

ترجمة محمد بشاري
قالت صحيفة لوفيف البلجيكيةle vif إن شرب كوب واحد من عصير الفواكه يوميا، يزيد من خطر الإصابة بالسرطان وذلك وفقًا لدراسة فرنسية أجرتها جامعة السوربون في باريس.
وقال الأطباء إن الدراسة، التي تتبعت أكثر من 100 ألف شخص في فرنسا (بلغت أعمارهم 42 عاما في المتوسط)،ألقت الضوء بصورة كبيرة على هذه المشكلة لاتخاذ إجراءات حكومية قوية لخفض استهلاك المشروبات السكرية.
وتابعت الدراسة المشاركين لمدة 5 سنوات وسطيا، حيث قامت بتقييم تناولهم لأكثر من 3 آلاف عنصر مختلف من الطعام والشراب، في بداية الدراسة وكل 6 أشهر، مع إكمال كل شخص على الأقل لاستبيانين غذائيين على مدار 24 ساعة.
ووجد الباحثون أن استهلاك 100 مل من عصير الفواكه النقي (الطبيعي) يوميا- سواء كان طازجا أو يُباع في زجاجة، يزيد من احتمالات الإصابة بالسرطان بنسبة 12%. كما أن شرب الكمية نفسها من المشروبات الغازية ، يزيد من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 19%.
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