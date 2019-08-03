شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطأ تفعله يؤدى إلى اختراقك على السوشيال ميديا .. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيتاى ماور، مستشار الأمن التنفيذى لدى IBM Security، عن خطأ متكرر يرتكبه الأشخاص عبر الإنترنت، وهو الإفراط فى مشاركة البيانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح ماور أن المستخدمين يجب عليهم ألا يكفوا فقط عن مشاركة البيانات الشخصية الحساسة مثل أرقام الهواتف وأرقام بطاقات الائتمان والعناوين، ولكن أيضًا المعلومات التى تبدو غير ضارة مثل اسم والدتك أو اسم حيوانك الأليف.

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غالبًا ما تستخدم هذه التفاصيل كإجابات لأسئلة التحقق المكونة من خطوتين أو كلمات المرور، ويمكن العثور عليها بسهولة فقط عن طريق مسح صفحة شخص ما على فيس بوك، إذا كان هذا الشخص يشارك صور حيواناته الأليفة بشكل متكرر .