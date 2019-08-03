شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يكتشفون نوعا جديدا من النجوم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن للعلماء معرفة الكثير عن النجم من خلال الضوء الذى ينبعث منه، فعلى سبيل المثال يكشف "اللون" عن درجة حرارة السطح والعناصر الموجودة حوله، بينما يرتبط السطوع بكتلة النجم، وبالنسبة للعديد من النجوم، يتقلب السطوع بشكل متكرر.

نقلاً عن موقع “Phys”الأمريكى، اكتشف فريق من العلماء بقيادة باحث جامعة كاليفورنيا فى سانتا باربرا "توماس كوبفر" نوعا جديدًا من النجوم النابضة، التى يتفاوت سطوعها كل خمس دقائق.

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وقال توماس كوبفر، باحث فى مرحلة ما بعد الدكتوراه فى معهد كافلى للفيزياء النظرية فى جامعة كاليفورنيا سانتا باربرا: "العديد من النجوم تنبض حتى شمسنا تفعل على نطاق صغير للغاية، ويمكن أن يتغير النبض الحقيقى فى السطوع بحوالى 10٪ بسبب التغير الدورى فى درجة الحرارة أو نصف القطر أو كليهم".