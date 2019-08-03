شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يتيح للمستخدمين تحميل الفيديوهات "أوفلاين" بجودة عالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ موقع يوتيوب فى السماح للمشتركين بخدمة خدمة YouTube Premium في تنزيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل للعرض في وضع عدم الاتصال "أوفلاين"، وهو ما يعتبر أعلى من الحد الأدنى البالغ 720 بكسل الذي كان ساريًا حتى الآن.

وقال متحدث باسم YouTube لـ The Verge إن دعم الميزة الجديدة يتم نشره ببطء من خلال تطبيق يوتيوب على كل من أندرويد و iOS، وسيكون متاحًا في "معظم الأسواق المميزة" ، مع إضافة المزيد "قريبًا".

ويعد التنزيل بلا اتصال بالإنترنت هو واحدة من الامتيازات المتنوعة المقدمة للأشخاص الذين يدفعون 12 دولارًا شهريًا للاشتراك في YouTube Premium، كما يوفر إمكانية الوصول إلى YouTube Music Premium ويزيل الإعلانات من مقاطع الفيديو.

وعلى الرغم من أن حد تنزيل الدقة بدقة 720 بكسل قد يكون منطقيًا منذ بضع سنوات عندما لم تتجاوز شاشات الهاتف عمومًا 720 بكسل ، فقد تجاوزت العديد من الهواتف الآن ذلك ؛ على سبيل المثال ، يتمتع iPhone X و XS بشاشات تتجاوز 1080 بكسل ، على سبيل المثال.