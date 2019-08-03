شبورة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم السبت

- 1/2
- 2/2
كتب: ضياء السقا
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.
وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس".
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
تحذير من الرطوبة
وفي سياق متصل، كشف محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات إعلامية، عن استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، والتى تصل لحوالى 90 % على السواحل ، و 80 % على القاهرة، و 70% على محافظات شمال الصعيد، وهو ما يزيد إحساس المواطنين بحرارة الجو فى هذه الفترة، خاصة في شهري يوليو وأغسطس.
وناشد مدير إدارة التحاليل بالأرصاد، المواطنين، بعدم التواجد في الأماكن المغلقة سيئة التهوية، وكثرة شرب المياه، وتجنب التعرض للشمس.
وأشر إلى أن المنطقة العربية وأوروبا يتعرضان للمنخفض الموسمي الهندي والذي يتسبب في انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة.
نصائح عامة من الأرصاد:
1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري في الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.
2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.
3- زيادة معدلات شرب الماء طوال اليوم للحد من الشعور بالحر.
4- يفضل بالنسبة لكبار السن التزام المنازل وتحديدًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 3 عصرًا
5- ارتداء ملابس خفيفية لتقليل الإحساس بالحرارة
6- عدم نزول البحر ظهرا، ويفضل النزول بعد العصر.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة اليوم:
الصغرى العظمى
القاهرة 25 35
شبين الكوم 24 34
طنطا 24 34
دمنهور 25 33
الإسكندرية 25 32
بلطيم 24 31
مطروح 25 32
بورسعيد 25 32
دمياط 25 32
الزقازيق 24 35
الإسماعيلية 24 35
السويس 24 36
العريش 23 33
شرم الشيخ 29 38
الغردقة 29 39
مرسى علم 29 35
الفيوم 24 38
بني سويف 24 38
المنيا 25 38
أسيوط 24 39
سوهاج 28 40
قنا 26 42
الأقصر 28 43
أسوان 29 43
كانت هذه تفاصيل خبر شبورة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.