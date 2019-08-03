كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “سامسونج” تتخلى عن مقبس سماعات الرأس في “Galaxy Note 10”

متابعة-سنيار: يبدو أن “Galaxy Note 10” سوف تتخلى عن مقبس سماعة الرأس 3.5 ملم، مما يجعلها أول هاتف رائد من نوع Samsung بدون منفذ.

ويظهر تسرب جديد المحول أو “الدونجل” الذي ستستخدمه مع Note 10 إذا كنت تريد استخدام سماعات 3.5mm.

تظهر الصور المسربة من دونجل 3.5 ملم إلى دونجل USB-C والتي سيتم تضمينها مع Samsung Galaxy Note 10.

ومن المتوقع أيضا أن تشمل سامسونج سماعات USB-C مع Galaxy Note 10، ولكن استخدام سماعات رأس بحجم 3.5 سيتطلب استخدام هذا المحول لتوصيل الجهاز الرئيسي الجديد.

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وسيتم الكشف عن Galaxy Note الذي يحمل الرقم 10 رسميا في 7 أغسطس، ويبدو أن تسريب الدونجل يدعم الشائعات التي تفيد بأن الهاتف لن يحتوي على مقبس سماعة رأس بحجم 3.5 ملم.

وكانت سامسونج واحدة من أكبر شركات تصنيع الهواتف التي تقاوم اتجاه التخلي عن مقبس سماعة الرأس 3.5 ملم، حتى في Galaxy S10 التي أطلقت في وقت سابق من هذا العام.