شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الخطايا الـ10.. كيف يدمر البشر كوكب الأرض بكامل إرادتهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت العديد من المنظمات غير الحكومية والمعنية بشئون البيئة والتغير المناخى وغيرها، أن عادات الإنسان وسلوكياته تتسبب فى تدمير البئية والكوكب بالكامل، وعكفت وفود من حوالى 195 دولة على دراسة التقرير عن كثب، والذى شدد على أهمية ترشيد استخدام الأراضي، وهو جانب أُهمل لفترة طويلة على ما يفيد الخبراء.

وفيما يلى أهم 10 عادات خاطئة يتبعها الإنسان بكامل إرادته ولكنه يدمر البيئة من خلالها، وفقاً لتقارير لمنظمة "جلوبال فوتبرنت نتوورك" الأمريكية، وكذلك منظمة "ذى نيتشر كونسرفانسي".

1- الهدر الغذائى، حيث إن 30% من الأغذية المنتجة يتم التخلص منها فى صناديق القمامة.

2- تشكل الزراعة وقطع أشجار الغابات حوالى ربع انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة.

3- تستخدم الزراعة ثلث الأراضى على اليابسة وثلاثة أرباع المياه العذبة المتوافرة على الأرض.

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4- القضاء على الغابات التى تخزن الكربون.

5- استهلاك الإنسان الموارد القابلة للتجدد المتوافرة لسنة فى غضون سبعة أشهر فقط.

6- عدم استخدام مصادر الطاقة الأحفورية والتغيير الجذرى لنموذج الإنتاج الزراعى.

7- الإسراف فى استهلاك البروتينات الحيوانية.

8- حرق مصادر الطاقة الأحفورية.

9- تقليص المساحات البرية والبحرية الضرورية لإنتاج الموارد المستهلكة.

10- استخدام المساحات البرية والبحرية التى تعمل على امتصاص مخلفات البشر.