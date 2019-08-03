شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تليسكوب "هابل" يكتشف مجرة حلزونية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف تلسكوب هابل مجرة ​​حلزونية مثل درب التبانة، والتى تبدو مثل سلسلة طويلة مضيئة، والتى أطلقوا عليها اسم NGC 3432، والتى نراها من جانب واحد من على سطح الأرض، فأذرع المجرة الحلزونية وباطنها الساطع مختفين، لذلك نرى بدلاً من ذلك الشريط الرقيق لأطرافها الخارجية .

يساعد الغبار الكونى والبقع ذات السطوع المتفاوت والمناطق المتكونة من اللون الوردى فى تكوين النجوم الحقيقية لمجرة NGC 3432، وهذه تحدى كبير لأن المرصدات مثل تلسكوب الفضاء "هابل" قد شاهد مجرات حلزونية فى كل نوع من الاتجاه، لكن هذه هى المرة الأولى التى يرى بها الفلكيين مجرة من جانب واحد.

تقع المجرة فى كوكبة ليو مينور (الأسد الصغرى)، ومن بين التلسكوبات الأخرى التى رصدت NGC 3432 على تلك الخاصة بمشاهدة Sloan Digital Sky Survey و Galaxy Evolution Explorer (GALEX) والفضاء الفلكى بالأشعة تحت الحمراء (IRAS).