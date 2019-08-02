شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. أول هايبرلوب فى العالم يسافر بسرعة 700 ميل فى الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إيلون ماسك هو رجل أعمال وعملاق تكنولوجيا تمكن من تحويل أفكاره إلى حقيقة على أرض الواقع، ومن بين الأحلام التى أعلن عنها هى إنشاء أول هايبرلوب فى العالم، الذى يسافر بسرعة 700 ميل فى الساعة ، والذى سيتحول قريبا إلى واقع ملموس وليس مجرد فكرة.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيقوم المسئولون في الهند قريبًا بفتح مناقصة لبناء نظام الهايبرلوب الذي يمتد من بوني إلى مومباي، وتم تصنيف نظام النقل السريع والمستقبلي على أنه مشروع البنية التحتية العامة.

ولكن لا يزال هناك العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها، مثل التصديق على الهايبرلوب باعتباره آمنا للركاب من البشر، وتعد شركة Virgin Hyperloop One واحدة من بين الشركات التي تعمل على تحويل حلم إيلون ماسك الخاص بالسفر الأسرع من الصوت عبر الأنابيب المفرغة إلى حقيقة واقعة.

وهناك أيضًا مشاريع الهايبرلوب المقترحة للطرق في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، وإذا حصلت على الضوء الأخضر لإنشاءها، فإن البنية التحتية للنقل ستحدث ثورة في الطريقة التي نسافر بها، مما يجعلها أسرع من أي وسيلة أخرى للنقل البري المتاحة حاليًا في العالم.

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ويشتمل نظام الهايبرلوب على جوانب تنتقل عبر مسار مغناطيسي كهربائي محاط بأنبوب منخفض المقاومة مع ضغط هواء منخفض للغاية، وهو في الأساس عبارة عن أنبوب طويل تمت إزالته من الهواء لإنشاء فراغ.

ويعد المشروع حاليًا مجرد مفهوم تدعمه شركة Bonon Hyperloop One المملوكة لشركة Boring التابعة لإيلون ماسك، و Virgin Hyperloop One.

ولدى Virgin Hyperloop One منشأة اختبار في الصحراء شمال لاس فيجاس، حيث أرسلت مرارًا وتكرارًا جرابها المغناطيسي من خلال أنبوب بلا هواء تقريبًا بسرعة تصل إلى 240 ميل في الساعة، فيما تعد السرعة القصوى للهايبرلوب هي 700 ميل في الساعة (1112 كم / ساعة)، وتعتقد الشركة أنها ستحتاج إلى مسار إضافي طوله 2000 متر (1.2 ميل) للوصول إلى هذه السرعة.