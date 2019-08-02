شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعليق عمل الطائرت بدون طيار فى سويسرا بعد سقوط طائرة بجانب أطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أحدث التقارير إلى أنه تم تعليق برنامج توصيل الطلبات عبر الطائرات بدون طيار في سويسرا إلى أجل غير مسمى، بعد أن تحطمت إحدى الطائرات على بعد 50 ياردة من مجموعة من الأطفال.

وذكر موقع theverge الأمريكى، أن الطائرة بدون طيار التي يبلغ وزنها 10 كجم والقادرة على حمل ما يصل إلى 2 كجم من البضائع، واجهت مشكلة أثناء رحلة في زيوريخ في شهر مايو، وعلى الرغم من أن الطائرة بدون طيار كانت مزودة بمظلة للطوارئ، انقطع السلك أثناء هبوطها في حالات الطوارئ، مما أدى إلى وقوع حادث غير محكوم.

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ويأتي الحادث في الوقت الذي تخفف فيه الجهات التنظيمية المتعددة القيود المفروضة على الرحلات للسماح بوصول الطائرات بدون طيار التجارية، إذ حصل مشروع Google's Wing على موافقة الجهات التنظيمية لإجراء عمليات التسليم في الولايات المتحدة وأستراليا، وفي الولايات المتحدة الأمريكية تدرس إدارة الطيران الفيدرالية قواعد جديدة تسمح للطائرات بدون طيار بالتحليق فوق الزحام وفي الليل.

ويعد هذا ثاني حادث تصادم يعاني منه برنامج توصيل الطائرات بدون طيار السويسري هذا العام، ففي شهر يناير ، تعرضت إحدى الطائرات التي تشغلها شركة Matternet الناشئة الأمريكية من مشكلة في نظام GPS الخاص بها.