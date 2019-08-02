شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الليزر أحدث وسائل متظاهري هونج كونج للهروب من تقنية التعرف على الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستخدم المتظاهرون فى هونج كونج أشعة الليزر لتجنب كاميرات التعرف على الوجه التى تستخدمها السلطات فى أغلب الشوارع لتسهيل التعرف على المجرمين، وكشف مقطع فيديو نشرته صحفية "أليساندرا بوكشى" المستقلة، عن التكتيك المستخدم ضد كاميرات الشرطة.

بينما يظهر مقطع فيديو منفصل التقطته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) معارضين يشيرون بالليزر على وجه ضابط شرطة، وكان الضابط محاطًا بالمتظاهرين خارج مركز شرطة كواى تشونج.

ووفقا لصحيفة "اندبندنت" البريطانية، استخدم المتظاهرون عددًا من الحيل التكنولوجية للتصدى للقوات، مثل استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية على هواتفهم لإخفاء هويتهم، فضلاً عن خدمات الرسائل المشفرة مثل Telegram.

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وقد استخدموا فى السابق أقنعة الوجه لإخفاء أنفسهم عن كاميرات التعرف على الوجه وسط مخاوف من أن قوات الأمن تتعاون مع الصين للقضاء على الاضطرابات المدنية.