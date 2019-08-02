هواتف Galaxy Note 10 قد تكتفي بإستخدام المعالج Exynos 9825 في جميع أنحاء العالم

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ عدة سنوات، تقوم شركة سامسونج بإطلاق نسختين من هواتفها الذكية الرائدة، واحدة تضم معالجات Exynos والأخرى تضم معالجات Snapdragon. ومع ذلك، هذا على وشك أن يتغير.

ووفقا لمعلومات جديدة نشرها المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass في حسابه الرسمي على شبكة تويتر، فيبدو أن هواتف Galaxy Note 10 الجديدة القادمة من شركة سامسونج لن تضم معالجات Snapdragon في الولايات المتحدة الأمريكية كما جرت العادة دائمًا، وإنما ستأتي مع معالجات Exynos، بإستثناء الطرازات الخاصة بشركة الإتصالات المحلية Verizon.

ووفقًا لـ evleaks، فقد ذكر أن شركة سامسونج لن تستخدم المعالج Snapdragon 855 سوى في النسخة الخاصة بشركة Verizon من الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10. وبخلاف ذلك، يُتوقع أن نرى جميع وحدات Galaxy Note 10 التابعة لشركات الإتصالات الأخرى تستخدم المعالج Exynos 9825، ونفس الأمر ينطبق على بقية العالم.

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آخر مرة قررت فيها شركة سامسونج الإكتفاء بإستخدام معالجات Exynos الخاصة بها في هواتفها الذكية الرائدة كانت عندما قامت بإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S6 Series. ربما مع توسع أفق قطاع الهواتف الذكية بفضل تكنولوجيا 5G، فإنه تعين على كوالكوم وسامسونج تغيير إستراتيجيتهما.