Xiaomi ستعلن عن وحدة تحكم جديدة في الألعاب من أجل الهاتف Redmi K20

فاطمة أيت طالب - دبي - اليوم الجمعة شهدنا إنطلاق معرض China Joy Expo، أكبر معرض للألعاب والترفيه الرقمي في الصين. ومن المتوقع أن تكون شركة Xiaomi حاضرة في هذا المعرض ومن المتوقع أن تعلن عن بعض المنتجات الجديدة في هذا الحدث.

كشف الحساب الرسمي لشركة Xiaomi على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أنها ذاهبة للكشف عن منتج جديد موجه في الأساس لعشاق الألعاب. في الواقع، لقد قامت الشركة الصينية بنشر ملصق يشوق لإعلان جديد مرتبط بالهاتف Redmi K20 الذي تم إطلاقه مؤخرًا.

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من المتوقع أن تُعلن الشركة عن حاسوب محمول جديد للاعبين، ولكن بالإضافة إلى ذلك، قد تقوم الشركة كذلك أخيرًا بإطلاق وحدة التحكم الخاصة بالألعاب التي تم الإعلان عنها في البداية في حدث إطلاق الهاتف Redmi K20. وتبدو وحدة التحكم هذه مماثلة لتلك التي تم إطلاقها مع الهاتف Xiaomi BlackShark.

للحصول على المزيد من التفاصيل حول تصميم ومواصفات الهاتف Redmi K20، فنحن نقترح عليك إلقاء نظرة على هذه المقالة المفصلة هنا.