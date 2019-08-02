معالج 5G الأول من شركة MediaTek سيصل إلى السوق في الربع الأول من العام 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - عقدت شركة MediaTek مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن نتائجها المالية للنصف الأول من هذا العام. سجلت الشركة التايوانية زيادة شهرية بنسبة 16.8 في المئة على مستوى الإيرادات وبنسبة 1.8 في المئة على أساس سنوي، ولكن كان هناك إعلانًا آخر جذب إنتباهنا.

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة MediaTek، السيد Cai Lixing أن الشركة ستسلم عينات من معالجها المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G بفضل المودم المدمج MediaTek Helio M70 في الربع الثالث من هذا العام. وستبدأ الشركة الإنتاج الضخم لهذا المعالج في الربع الأول من العام المقبل، في الوقت المناسب لثورة 5G، على حد قول Cai Lixing.

لقد حصلنا بالفعل على بعض التفاصيل حول مودم 5G الذي تم تضمينه في هذا المعالج، ولكن لم يتم تأكيد إسم المعالج بعد. ومع ذلك، فنحن نعرف أنه سيستند على معمارية ARM من خلال الإعتماد على أنوية Cortex-A77 لمعالجة البيانات وأنوية Mali-G77 للتعامل مع الرسوميات.

معالج 5G المعني هنا سيدعم التردد Sub-6GHz، وسيضم مواصفات أخرى تشمل الجيل الثالث من محرك الذكاء الإصطناعي، ودعم كاميرا بدقة تصل إلى 80 ميغابكسل، والقدرة على تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية.

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بعض الشركات المصنعة للهواتف الذكية التي تتعاون مع شركة MediaTek هي Oppo و Vivo، ومن المحتمل أن تكون هاتين الشركتين التابعتين للشركة الأم، BKK Electronics هي من أوائل الشركات التي ستتبنى معالج 5G الجديد من شركة MediaTek.