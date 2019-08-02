شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استجواب فيس بوك بشأن شركات استحوذت عليها للكشف عن الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يراقب المنظمون الأمريكيون، الذين يحققون فى انتهاكات محتملة لفيس بوك لقوانين الاحتكار، تاريخ الشركة عن كثب فى عمليات الاستحواذ.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، يحاول المحققون فى لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) الاتصال بمؤسسى الشركات التى اشترتها فيس بوك على مر السنين والتواصل معهم للحصول على بعض المعلومات المتعلقة بالصفقة.

وهذه التحركات هى علامة على أن التحقيق الذى أجرته FTC فى ما إذا كان فيس بوك قد انتهك قوانين مكافحة الاحتكار سوف يستكشف كيف استحوذ عملاق شبكات التواصل الاجتماعى فى Silicon Valley على شركات أخرى لوقف أى تنافس محتمل.

وذكرت "وول ستريت جورنال" ، نقلاً عن أشخاص غير محددين على دراية بالأمر، أن لجنة التجارة الفيدرالية "تدرس استحواذات عملاق وسائل التواصل الاجتماعى لتحديد ما إذا كانوا جزءًا من حملة للاقتناص من منافسين محتملين قبل أن يصبحوا تهديدًا لعملاق التواصل وشركاته".

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وليس من الواضح أى من مؤسسى الشركات التى اتصلت بها FTC - ولكن لدى فيس بوك تاريخ طويل فى شراء الشركات الناشئة التى تعمل فى مجالات مماثلة لها.

يذكر أن فى يونيو 2019 ، فتحت FTC تحقيقاتها لمكافحة الاحتكار ضد فيس بوك، وأعلنت الشركة عن وجود تلك التحقيقات لأول مرة خلال الكشف عن أرباحها فى الربع الثانى فى أواخر يوليو. وقالت الشركة :"فى يونيو 2019 ، أبلغتنا لجنة التجارة الفيدرالية أنها فتحت تحقيقًا لمكافحة الاحتكار لشركتنا فى مجالات الشبكات الاجتماعية أو خدمات الوسائط الاجتماعية ، والإعلانات الرقمية ، و تطبيقات الهاتف المحمول أو عبر الإنترنت".