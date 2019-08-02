شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. خرائط ضوئية للمدن حول العالم وأنواع الطرق فى الظلام بتقنية الـ3D والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخيل أن يكون هناك تصميم لخرائط ضوئية للطرق والمطارات والمدن التى نعيش فيها، فقد تم ابتكار خرائط نيون تظهر البنية التحتية للعالم في ضوء مختلف، باستخدام أنماط من خطوط التوهج لإظهار كيف تعبر الطرق والسكك الحديدية والموانئ عبر العالم.



صور الخرائط الضوئية

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قضى مصمم الرسوم بيتر أتوود، الذى يبلغ من العمر 23 عامًا من نوفا سكوتيا، ثلاثة أيام في البحث في مجموعة متنوعة من مصادر البيانات لإظهار الخرائط التي تربط عالمنا، حيث استخدم أتوود برنامجًا للنمذجة ثلاثية الأبعاد 3D والرسوم المتحركة لصناعة الضوء على الخرائط للمساعدة في تكوين توهج في هذه الصور الجديدة من نوعها.



خرائط طرق السكك الحديدية

فقد جمع معلومات دقيقة ورسم كل نقطة مختلفة على خريطة بها تباين بين الألوان مع الأسود، مما أدى إلى إنشاء مصدر ضوئي، وذلك لاكتساب فهم أفضل للعالم الذي نعيش فيه.

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خرائط الموانىء

وبينما تميل معظم الخرائط "العادية" إلى إظهار العديد من أنواع المعلومات، مثل المناظر الطبيعية والحدود السياسية وما إلى ذلك، هذه السلسلة من الخرائط تُظهر نوعًا واحدًا فقط من المعلومات، وهى المناطق الحضرية في العالم.

وقال المصمم أتوود: "من خلال فصل كل نوع من أنواع البنية التحتية إلى خريطة مختلفة، آمل أن تسمح للأشخاص بمشاهدة أنماط واتصالات قد لا يروها من قبل".