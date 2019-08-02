شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى ذكرى وفاته.. 6 حقائق عن العالم أحمد زويل وإنجازاته العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم العلماء المصريون الكثير من خبراتهم وعلمهم للعالم أجمع، ومن بينهم من وصل إلى أعلى المراتب العلمية والإنجازات، ولعل العالم أحمد زويل من بين هؤلاء الذين رفعوا اسم بلادهم بين دول العالم، والذى حصل على جائزة نوبل فى الكيمياء عام 1999.

ووفقا لما ذكره موقع "nobelprize"، نرصد بعض الحقائق عن العالم أحمد زويل فى ذكرى وفاته، حيث غادر عالمنا فى يوم 2 أغسطس عام 2016 عن عمر يناهز الـ70 عاما:

1- ولد أحمد زويل في دمنهور، حيث نشأ في الإسكندرية.

2- بعد الدراسة في جامعة الإسكندرية، انتقل زويل إلى الولايات المتحدة للحصول على درجة الدكتوراه في جامعة بنسلفانيا في فيلادلفيا.

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3- ابتكر الدكتور أحمد زويل نظام تصوير سريع يعمل باستخدام الليزر لرصد حركة الجزيئات، والوحدة الزمنية التي تُلتقط فيها الصورة هي فمتوثانية، أى جزء من مليون مليار جزء من الثانية.

4- يعد أول عالم مصري يفوز بجائزة نوبل في الكيمياء.

5- بجانب جائزة نوبل، حصل على 31 جائزة دولية بسبب أبحاثه العلمية.

6- تزوج وأنجب 4 أبناء.