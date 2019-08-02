شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ألمانيا تمنع جوجل من الاستماع لأحاديث الأوربيين ثلاثة أشهر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال منظمون ألمان إن جوجل يجب أن تتوقف عن الاستماع إلى التسجيلات الصوتية الخاصة بالأشخاص الذين يستخدمون برنامج مساعدها الصوتى الخاص بها فى الاتحاد الأوروبى، وسيستمر هذا الحظر لمدة ثلاثة أشهر بينما تحقق الوكالة الألمانية لمراقبة البيانات فى مخاوف الخصوصية.

ويتيح مساعد البحث الصوتى، الذى يشبه خدمة أليكسا التابع لأمازون وسيرى الخاص بشركة أبل، للناس استخدام صوتهم لتشغيل ضوء أو الحصول على عناوين الأخبار الصباحية من خلال مختلفة.

وأوضحت الشركة أن نسبة مئوية صغيرة من هذه التسجيلات الصوتية يسمعها العاملون فى جوجل والأطراف الثالثة، بهدف تحسين البرنامج وفهم استفسارات الناس بشكل أفضل.

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وقال مفوض حماية البيانات وحرية المعلومات فى بيان إن تلك التسجيلات يمكن أن تشمل معلومات حساسة وخاصة، ليس فقط من الأشخاص الذين يستخدمون الجهاز، ولكن أيضا من الآخرين فى نفس المنزل.

وفى الشهر الماضى، أكدت جوجل أن العمال الخارجيين الذين يقومون بتحليل بيانات اللغة من المساعد قد سربوا المحادثات الخاصة، وقالت هيئة الإذاعة العامة البلجيكية VRT NWS إن أكثر من 1000 ملف تم تسريبه، بما فى ذلك تسجيلات من حالات قام فيها المستخدمون عن طريق الخطأ بتشغيل برنامج مساعد جوجل.

وعلقت المتحدثة باسم الشركة فى بيان :"نحن على اتصال بسلطة هامبورج لحماية البيانات ونقيّم كيفية إجراء التقييمات الصوتية ومساعدة مستخدمينا على فهم كيفية استخدام البيانات."