تأكيد الأسعار الرسمية للهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا للتو على تسريب آخر من شخص آخر يحظى بمصداقية عالية جدًا عندما يتعلق الأمر بالتسريبات ذات الصلة بالمنتجات القادمة من عدد من الشركات. هذا التسريب الجديد يكشف لنا عن أسعار الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10، وهي الأسعار التي تتماشى مع الأسعار التي تم تداولها في التقرير الأولي الذي صدر في الشهر الماضي.

ولكن بدلاً من البدء من 999€، فقد ذكر Ishan Agarwal الآن أن الهاتف Galaxy Note 10 سيُكلف إبتداء من 949€ للنسخة المزودة بـ 256GB من الذاكرة الداخلية. ولقد علمنا مؤخرًا بأن هواتف Galaxy Note 10 الجديدة لن تكون متوفرة مع 128GB من الذاكرة الداخلية، وإنما ستبدأ من 256GB من الذاكرة الداخلية.

أما بالنسبة للهاتف +Galaxy Note 10، فقد أوضح نفس التسريب الذي حصلنا عليه اليوم أنه سيكلف إبتداءً من 1049€ للنسخة الأساسية التي تضم 256GB من الذاكرة الداخلية، في حين سيكلف 1199€ للنسخة التي تضم 512GB من الذاكرة الداخلية. وبصرف النظر عن الأسعار، فقد قام Ishan Agarwal كذلك بتسريب صورة رسمية تؤكد لنا قدوم هواتف Galaxy Note 10 الجديدة مع أربعة ألوان مختلفة على الأقل تشمل الأبيض والأسود والزهري والفضي المتوهج.

It has already been leaked but confirming from my side as well. The Samsung Galaxy Note10 will start from €949 for 256GB Variant. Galaxy Note10+ will cost €1099 for 256GB and €1199 for 512GB. The Price will slightly differ b/w Euro countries.Will tell about more variants soon! pic.twitter.com/VyNjAj1YE3