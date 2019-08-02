شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. أبولو 15 تنقل أول إقلاع قمرى عبر التلفزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشمل انتصارات الفضاء عدة أحداث لعل من بينها أول بث تلفزيونى لإقلاع قمرى، والذى انتقل عبر مهمة أبولو 15، في الثاني من أغسطس عام 1971، حيث تم بث اقلاع على القمر لأول مرة.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، أمضى رواد فضاء أبولو 15 ديفيد سكوت وجيمس إيروين ثلاثة أيام على سطح القمر قبل مغادرتهما الوحدة القمرية المسماة "فالكون".



ابولو 15

وتم تركيب كاميرا تلفزيون RCA على متجول القمر الخاص بهم، حيث توقف سكوت على بعد حوالي 300 قدم مع الكاميرا الموجودة في فالكون.

Advertisements

وكان لدى وحدة التحكم خيار تحريك الكاميرا، ولكن بسبب بعض الصعوبات التقنية، اختاروا ترك الكاميرا موجهة في نفس الاتجاه أثناء الإقلاع، وبدأت مهمة أبولو 15 رحلتها إلى الأرض.

فيما تم إطلاق مهمة أبولو 15 إلى القمر في 26 يوليو عام 1971، وقد قاد المهمة سكوت، مع إروين كطيار وحدة القمر.

وهبطت مركبة أبولو 15 القمرية "فالكون" على القمر يوم 30 يوليو، حيث قام أوروين وسكوت بثلاث جولات سير على الأقدام، وظل طاقم أبولو 15 في المدار القمري حتى 4 أغسطس، عندما غادروا إلى الأرض، حيث انتهت المهمة بهبوط مفاجئ في المحيط الهادئ في 7 أغسطس.