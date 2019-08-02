شحنات الهواتف الذكية لشركة Sony تنخفض بنسبة 55% في الربع الثاني من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - تواصل شركة Sony فقدان قوتها في قطاع الهواتف الذكية. يُظهر التقرير المالي الأحدث للشركة أنها شحنت 900 آلف وحدة فقط من هواتفها الذكية في الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو العدد الأقل في الأعوام التسعة الماضية. قبل عام واحد فقط، تمكنت شركة Sony من شحن مليوني هاتف ذكي في نفس الفترة والتي كانت في حد ذاتها منخفضة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2014 على سبيل المثال عندما كانت الشركة تحوم حول 10 ملايين وحدة.

نتيجة لتراجع المبيعات، تتوقع الإدارة المالية لشركة Sony أن تحصد هواتفها نحو 3.55 مليون دولار أمريكي فقط من العائدات، وهو ما يعني أقل بنسبة 7 في المئة من التقديرات السابقة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضًا أن يتأثر الدخل التشغيلي للشركة.

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نظرًا للواقع الكئيب، خفض قسم الهواتف الذكية في شركة Sony توقعاته المستقبلية، فهو يتوقع أن يشحن 4 ملايين وحدة فقط بحلول نهاية هذا العام بعدما كانت تتوقع أن تقوم بشحن 5 ملايين وحدة.

وعلى الرغم من الوضع المتردي، فلا تزال الشركة إيجابية بحيث لا تزال تؤمن بقدرتها على تحسين الأوضاع من خلال المراهنة على الهاتف Xperia 1 الذي تم إطلاقه في أواخر شهر مايو. وتأمل الشركة في أن تؤدي المواصفات التقنية الراقية لهذا الهاتف إلى تحسين أرقام المبيعات في النصف الثاني من هذا العام.