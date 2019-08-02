صور مسربة تستعرض لنا المُحول Samsung USB-C to 3.5mm من أجل هواتف Galaxy Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - عدم وجود منفذ السماعات 3.5mm في الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 القادمين ليس سرًا. لقد حصلنا على الكثير من الأدلة خلال الأسبوعين الماضيين تؤكد أن شركة سامسونج قررت أن تتخلص أخيرًا من منفذ السماعات 3.5mm في تشكيلة Galaxy Note 10 Series، ولكن هذا التسريب الأخير يعطينا على الأقل الأمل في وجود حل بديل.

نشر المسرب الشهير Roland Quandt بعض الصور للمحول Samsung USB-C to 3.5mm في حسابه الرسمي على شبكة تويتر، وهو المحول الذي ستقوم شركة سامسونج بإطلاقه مع هواتف Galaxy Note 10 Series الجديدة ليكون بمقدور المستخدمين الذين يحبون السماعات السلكية تحويل منفذ USB Type-C الوحيد المتاح في الهاتف إلى منفذ 3.5mm من أجل السماعات. ولكن للآسف، نحن لا نزال غير متأكدين مما إذا كان سيتم تضمين هذا المُحول في علبة الهاتف أو ما إذا كان سيتم بيعه بشكل منفصل كملحق إختياري.

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عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 في اليوم السابع من شهر أغسطس الجاري بالعاصمة الإقتصادية الأمريكية، نيويورك. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.