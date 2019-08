تكنولوجيا الكاميرا الرباعية بدقة 64 ميغابكسل من Realme ستظهر للعلن في اليوم 8 أغسطس

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر يونيو الماضي، قامت Realme بالتشويق لقدوم هاتف ذكي جديد يضم أربع كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 64 ميغابكسل. لم تقدم لنا الشركة تاريخًا بعد ذلك، ولكن يبدو أن عملية تطوير الهاتف على وشك أن تنتهي، فقد أعلنت العلامة التجارية الصينية اليوم أنها ستعقد حدثًا تحت شعار ” Camera Innovation Event ” في اليوم الثامن من شهر أغسطس الجاري بالعاصمة الهندية نيودلهي حيث ستكشف عن المزيد من التفاصيل حول تقنية الكاميرا الرباعية هذه التي تمتاز بدقة 64 ميغابكسل.

قامت شركة Realme بإطلاق هواتف ذكية مع كاميرات مزدوجة من قبل، بما في ذلك Realme 3 Series و Realme X مع العلم بأن واحدة من الكاميرتين تعمل على إستشعار معلومات العمق، لذا فإن هذا الهاتف الرباعي الكاميرا سيمثل قفزة هائلة للأمام.

التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذه الكاميرا لا تزال نادرة في الوقت الراهن، ولكننا نأمل أن تقوم شركة Realme بإضافة كاميرا مقربة وكاميرا واسعة الزاوية إلى جانب الكاميرا الأساسية التي ستبلغ دقتها 64 ميغابكسل. ومن المحتمل أن تعمل الكاميرا الرابعة على إستشعار معلومات العمق.

لقد تواصلت بعض المواقع مع شركة Realme للحصول على المزيد من المعلومات حول هذا الهاتف الرباعي الكاميرا، ولكن قيل لهم بأن الهاتف ما زال قيد التطوير، ولكننا نعتقد بأنه سيتم الكشف عنه بحلول نهاية هذا الربع أو في بداية العام المقبل.

Get ready to witness some of the world's first in smartphone camera technology at the #realme camera innovation event. Stay Tuned as we #LeapToQuadCamera and reveal the world's first 64MP Quad Camera technology on a smartphone. pic.twitter.com/iN6xde6Y7l