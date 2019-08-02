شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد اكتشاف تسجيلها محادثات المستخدمين..أبل تعلق عملية تقييم "سيرى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة أبل تقوم حاليا بتعليق بعض العمليات المتعلقة بالمساعد الشخصى الصوتى الخاص بها Siri على مستوى العالم، وذلك أثناء إجراء مراجعة شاملة للخدمة الشهيرة.
وتأتى هذه الخطوة بعد تقرير صدر الأسبوع الماضى فى صحيفة "الجارديان"، قال إن فريقًا من الموظفين حول العالم يستمع إلى مجموعة فرعية صغيرة عشوائية من التسجيلات التى يسمعها "سيرى" بعد أن يضغط الناس على زر التنشيط، وذلك للتحقق من دقة المساعد الصوتي.
وقالت أبل أيضًا إنها تخطط لمنح المستخدمين خيار إلغاء الاشتراك فى هذا الأمر فى المستقبل، وقال متحدث باسم شركة أبل فى بيان :"نحن ملتزمون بتقديم تجربة رائعة لسيرى مع حماية خصوصية المستخدم".
وأضاف :"بينما نجرى مراجعة شاملة، فإننا نعلق تقييم Siri على مستوى العالم، وكجزء من تحديث البرنامج فى المستقبل، سيكون لدى المستخدمين القدرة على اختيار المشاركة فى مثل تلك الخدمات."
ووفقا لصحيفة الجارديان فإن تسجيلات سيرى تتضمن فى بعض الأحيان محادثات خاصة مثل المناقشات مع الأطباء واللقاءات الجنسية، أخبرت شركة آبل الصحيفة أن التسجيلات لا تحتوى على معلومات محددة، ويتم تحليلها فى منشآت آمنة.
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