شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: 85٪ من البيتكوين فى العالم تم تعدينه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أنه اعتبارا من أمس، تم تعدين أكثر من 85% من إجمالى عملات البيتكوين.

ووفقا لما نشره موقع TNW الهولندى، أوضح مستكشفو البيتكوين أنه تم استخراج أكثر من 17،850،000 عملة بيتكوين، وهو ما يعنى أنها تفوق 85 بالمئة من الحد المسموح به، وهو 21 مليون قطعة نقدية .

ونتيجة لذلك هناك ما يزيد قليلا عن 3 ملايين دولار بيتكوين متاحين فقط، فالعدد المحدود من Bitcoin يعطيه ندرة وقيمة، ويمنعه من انخفاض قيمته.

جدير بالذكر كشف تقرير حديث أن تعدين البيتكوين يستهلك طاقة كهربائية أكثر من التى تستهلكها دولة سويسرا بأكملها، وذلك وفقًا لتقديرات جديدة لباحثون فى جامعة كامبريدج، توصلوا إليها باستخدام أداة جديدة تسمى CBECI، والتى تقدر مقدار الطاقة اللازمة للحفاظ على شبكة البيتكوين.

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