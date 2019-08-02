شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "بار" بريطانى يستعين بالذكاء الاصطناعى لخدمة الزبائن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان "بار" لتقديم الخمور في المملكة المتحدة بنظام ذكاء لاصطناعي لمساعدة السقاة، حيث تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعى الجديدة نظام التعرف على الوجه، والذي يضع العملاء في قائمة انتظار "ذكية".

وبحسب موقع mirror البريطانى، فإن هذا يضمن للعملاء الحصول على مشروباتهم بسرعة أكبر، وقال جون ويلي ، المدير الإداري في DataSparQ المطورة للبرنامج: "تعد قوائم الانتظار جزءًا من الحياة البريطانية التي يتعين على المستخدمين تحملها، لكننا أردنا أن نفعل شيئًا لتحسين التجربة".

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وقبل أن يقلق السقاة من أن الروبوتات أو الذكاء الاصطناعى سيحل محلهم ويتم طردهم، طمأنت DataSparQ أن هذا ليس هو الحال، وأضاف ويلى: "لم يتم تصميم التقنية لتحل محل الموظفين، فهي موجودة لمساعدتهم على أن يصبحوا أكثر كفاءة."

في المستقبل ، تأمل DataSparQ أيضًا في إضافة العديد من الميزات المفيدة، بما في ذلك قدرة العملاء على إعادة طلب مشروباتهم أثناء وجودهم في قائمة الانتظار، وإعداد علامات تبويب بناءً على وجهك.