هواتف Galaxy Note 10 Series ستأتي بثلاثة ألوان مختلفة، والصور المسربة تؤكد ذلك

فاطمة أيت طالب - دبي - كلما إقتربنا من موعد الإعلان الرسمي كلما حصلنا على المزيد من التسريبات ذات الصلة بالهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10. وعلى ذكر ذلك، فنحن هنا اليوم مع صور رسمية مسربة جديدة وردتنا من المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass المعروف بإسم الشهير evleaks تستعرض لنا كلا الهاتفين بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأزرق المتدرج والأبيض اللؤلؤي.

+Galaxy Note 10 هو الموجود في الصف العلوي مع كاميرا Time Of Flight إضافية في الواجهة الخلفية أسفل الفلاش LED مباشرة. يمكنك أيضًا أن ترى بأن هذا الهاتف يمتاز بحجم أكثر مقارنة بـ Galaxy Note 10، والقلم الإلكتروني S Pen يقوم بعمل جيد لإظهار الفرق في الحجم. سيبقى القلم بنفس الحجم، ولكن من المحتمل أن يتم إستغلال المساحة الإضافية في الداخل من أجل المزيد من البطارية.

تعرض لنا هذه التسريبات تغييرًا كبيرًا آخر، وهذا التغيير هو إنتقال زر التشغيل إلى الجانب الأيسر حيث إعتاد أن يكون الزر المخصص للمساعد الرقمي Bixby.

وجدير بالذكر أنه صدر تقرير في وقت سابق من هذا الأسبوع يؤكد مرة أخرى أن +Galaxy Note 10 سيضم شاشة بدقة +QuadHD تمتاز بثقب في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، ويؤكد لنا أيضًا أن الهاتف سيضم المعالج Exynos 9825 أو +Snapdragon 855 وفقا للمنطقة التي تقيم فيها. وعلاوة على ذلك، فقد كنا نعلم أيضًا بأن النسخة الأرقى من هذا الهاتف ستضم 12GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 256GB أو 512GB من الذاكرة التخزينية UFS 3.0.

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ومن ناحية أخرى، كشف لنا هذا التقرير كذلك أن الهاتف +Galaxy Note 10 سيأتي بأبعاد تبلغ 162.3 × 77.1 × 7.9 ملمتر، وبوزن يبلغ 198 جرام. وبالتأكيد، هذه الأرقام ليست سيئة بالنسبة لهاتف يضم شاشة بقطر 6.8 إنش.

الهاتف +Galaxy Note 10 سيأتي أيضًا وفقا للتسريب الجديد مع ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية التي تأتي أيضًا مع عدسة بفتحة متغيرة 1.5 و 1.8 و 2.4، وبدقة 12 ميغابكسل أيضا للكاميرا المقربة، وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية مع العلم بأن هذه الأخيرة ستضم عدسة بفتحة 2.2، في حين ستضم الكاميرا المقربة عدسة بفتحة 2.1. وبالنسبة للكاميرا الأمامية، فهي ستمتاز بدقة 10 ميغابكسل.

ومن المفترض أن يأتي الهاتف +Galaxy Note 10 كذلك وفقا لهذا التسريب مع بطارية بسعة 4300mAh تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 45W والشحن اللاسلكي بقوة 20W. وفيما يخص الجانب المتعلق بالصوت، فمن المقرر أن يضم الهاتف +Galaxy Note 10 مكبرات صوتية مزدوجة مدعومة بتقنية AKG.

التقرير أكد أيضًا إفتقار الهاتف +Galaxy Note 10 لمنفذ السماعات 3.5mm، ولكنه يؤكد لنا قدومه مع منفذ الذاكرة الخارجية MicroSD.

https://twitter.com/evleaks/status/1156819913069211651