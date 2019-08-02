الهاتف HTC U11 يبدأ بتلقي تحديث Android 9 Pie في المزيد من المناطق

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر مايو الماضي، قامت شركة HTC بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتف HTC U11 في تايوان. والآن، قررت هذه الشركة التايوانية إطلاق تحديث Android 9 Pie لملاك الهاتف HTC U11 في المزيد من المناطق، بما في ذلك أوروبا.

هذا التحديث متوفر عبر الهواء ويبلغ حجمه 1.31 جيجابايت، وبمجرد تثبيته سيتم ترقية بنية نظام التشغيل في الهاتف إلى الإصدار 3.31.401.1. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا التحديث يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie، فضلا عن بعض التحسينات، وإزالة +Google من خاصية BlinkFeed بسبب إغلاق شركة جوجل لهذه الشبكة الإجتماعية.

Advertisements

هذا التحديث بدأ يظهر الآن لدى العديد من ملاك الهاتف HTC U11 في سويسرا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا وبلغاريا والمملكة المتحدة، ومن المفترض أن يظهر في المزيد من البلدان الأوروبية وفي بقية أنحاء العالم في قادم الأيام والأسابيع. ومع ذلك، فنحن لاحظنا أنه منذ أن قامت ببيع فريقها المسؤول عن تصميم وتطوير هواتفها الذكية لشركة جوجل، لم تعد شركة HTC نشطة للغاية في سوق الهواتف الذكية بعد الآن، فهي لم تتوقف فقط عن إطلاق الكثير من الأجهزة الجديدة، وإنما تقلص دعمها أيضًا للأجهزة القديمة للآسف.