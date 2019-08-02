تلفزيونات Vizio بدأت بدورها بتلقي الدعم لكل من AirPlay 2 و HomeKit

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد فترة وجيزة من دعم شركة LG لتكنولوجيات آبل في تلفزيونات 4K الخاصة بها والتي تم إطلاقها هذا العام، قررت شركة Vizio أن تقوم بنفس الأمر. شركة Vizio هي واحدة من الشركات التي أكدت لنا أنها ستقوم بدعم بروتوكول الإتصال اللاسلكي AirPlay 2 ومنصة HomeKit في التلفزيونات الخاصة بها في وقت سابق من هذا العام. تحقيقًا لهذه الغاية، قامت الشركة الآن بإصدار التحديث للتلفزيونات المدعومة.

أصدرت شركة Vizio تحديثًا جديدًا يقوم بترقية تلفزيوناتها الذكية إلى نظام SmartCast 3.0 والذي يضيف الدعم لكل من AirPlay 2 و HomeKit. هذا التحديث غير متوفر لجميع التلفزيونات المتوافقة على الفور، فقد أوضحت لنا الشركة أنه قد يستغرق الأمر بضعة أشهر قبل أن يصل إلى جميع الطرازات المتوافقة.

سيُسهل بروتوكول الإتصال اللاسلكي AirPlay 2 على ملاك تلفزيونات Vizio تشغيل المحتوى من أجهزة Mac و iOS على التلفزيونات الخاصة بهم. يمكنهم إستخدام HomeKit للتحكم في الأشياء الذكية وحتى التحكم في التلفزيون بإستخدام الأوامر الصوتية Siri.

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تتفوق Vizio على الشركات الأخرى في شيء واحد وهو أنها ستدعم هذه الميزات في بعض التلفزيونات التي قامت بإطلاقها منذ العام 2016، وهذا ما يعني بأن هذه الطرازات ستحصل أيضًا على تحديث SmartCast 3.0. وبالتالي، فمن المثير للإعجاب أن نرى شركة Vizio تقرر دعم التلفزيونات التي مضى على إطلاقها عدة سنوات.