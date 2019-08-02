الهاتف OnePlus 7 Pro يبدأ بتلقي تحديث جديد يجلب معه عدد من التحسينات والإصلاحات

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة OnePlus اليوم بإصدار تحديث جديد للهاتف OnePlus 7 Pro، ومن المثير للإهتمام أن نجد بأنه يجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر أغسطس مع العلم بأننا إستقبلنا هذا الشهر الجديد للتو. هذا بالتأكيد لا يحدث غالبًا في عالم الأندرويد، فشركة جوجل تقوم بإصدار التحديثات الأمنية الجديدة في أول يوم إثنين من كل شهر، ثم تبدأ لعبة الإنتظار بالنسبة للأجهزة الأخرى.

في الواقع، في بعض الأحيان يستغرق الأمر عدة أسابيع قبل أن تصل التحديثات الأمنية الأحدث لهواتف OnePlus، ولكن لسبب ما قررت شركة OnePlus الإسراع هذه المرة. وبغض النظر عن الإصلاحات الأمنية لشهر أغسطس، فهذا التحديث والذي يحمل الإصدار OxygenOS 9.5.11 يجلب معه كذلك بعض التحسينات لخاصية السطوع المتكيف ” Adaptive Brightness “، فضلا عن تحسين حساسية الشاشة للمس أثناء اللعب، والتغاضي عن اللمسات غير المقصودة في شريط الإشعارات أثناء المكالمات. وكما جرت العادة دائمًا، فهذا التحديث يأتي كذلك لتحسين أداء وإستقرار نظام التشغيل في الهاتف.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.