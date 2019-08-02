شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. مستخدمو أندرويد بأوروبا يمكنهم اختيار محرك البحث المفضل على هواتفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد صدور قرار لمكافحة الاحتكار من قِبل الاتحاد الأوروبى، قررت جوجل عرض شاشة اختيار على جميع أجهزة أندرويد التى يتم شحنها فى أوروبا بدءًا من العام المقبل، لإعطاء المستخدمين الحق فى تحديد محرك البحث الافتراضى والمتصفح الخاصة بهم.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، تأتى هذه الخطوة بعد أن فرضت مفوضية الاتحاد الأوروبى فى العام الماضى غرامة قدرها 4.34 مليار يورو (5 مليارات دولار) على جوجل بسبب انتهاكات مكافحة الاحتكار المتعلقة بنظام التشغيل أندرويد.

فبعد تحقيق مطول، وجدت اللجنة أنه من خلال إجبار مشغلى شبكات الهاتف المحمول على تثبيت كروم واستخدام جوجل كمحرك بحث افتراضى على أجهزة أندرويد، قامت الشركة بالاحتكار.

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كجزء من الآثار المترتبة على هذه الحالة، بالإضافة إلى الغرامة، وافقت جوجل على سؤال مستخدمى أندرويد فى أوروبا عن المتصفح ومحرك البحث الذى يريدون استخدامه، وقالت الشركة إن هذا كان لدعم الاختيار والمنافسة فى أوروبا.

تختلف خيارات البحث المحددة المتاحة للاختيار حسب المنطقة، فبجانب بحث جوجل، سيكون هناك ثلاثة خيارات متوفرة فى كل بلد، وسيتم تحديد هذه الخيارات باستخدام عملية تقديم العطاءات، حيث تقوم شركات البحث بإبلاغ جوجل بالمبلغ الذى ترغب فى دفعه عندما يحدد المستخدم خياره، سيتم عرض أفضل ثلاثة مزايدين فى كل بلد كخيارات على شاشة الاختيار - لذلك ليس هذا "خيارًا مجانيًا" يتم تقديمه للمستخدمين كطريقة لجوجل لاستخراج الأموال من موفرى البحث الأصغر.

ستقبل جوجل العطاءات من موفرى البحث من الآن وحتى 13 سبتمبر ، مع الإعلان عن القائمة النهائية لموفرى كل بلد فى 31 أكتوبر، ستظهر شاشة الاختيار لأول مرة فى أوائل عام 2020.