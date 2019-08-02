شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: كويكب ضخم يقترب من الأرض 10 أغسطس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لناسا CNEOS، أن كويكب ضخم أكبر من مبنى إمباير ستيت في نيويورك، سيقترب من الأرض فى وقت لاحق من هذا الشهر.

ووفقًا لـCNEOS ، فإن الكويكب الضخم، الذى يطلق عليه اسم 2006 QQ23، سوف يمر بالأرض يوم 10 أغسطس، إذ يبلغ قطره 1870 قدمًا، كما أنه أكبر من مبنى إمباير ستيت بأكثر من 400 قدم.

في حين صنفته ناسا على أنه جسم قريب من الأرض، إلا أنه سيصبح بأقرب نقطة فى الساعة الثالثة صباحًا على مسافة حوالي 4.6 مليون ميل.

من الناحية الافتراضية، إذا اصطدم الكويكب بالأرض، فقد يؤدي ذلك إلى دمار واسع النطاق، كما أوضحت مجلة نيوزويك، أذ يمكن أن يتسبب فى طمس مدينة بأكملها، وفى حال وصوله إلى المحيط فيتسبب في حدوث موجات تسونامي تؤثر على الأراضى المنخفضة، في أي من السيناريوهات، فإن الكويكب سيغير المناخ لسنوات عديدة.

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