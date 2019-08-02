شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يتيح للمستخدمين البث المباشر من هواتف أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت شركة جوجل خيار بث محتوى الألعاب بشكل مباشر من الهاتف الذكى، وهى الميزة التى كانت متاحة منذ عام 2015 عبر تطبيق يوتيوب Gaming، ومع ذلك، نظرًا لأنه تم إلغاء الأخير قبل بضعة أشهر، فقد اختفى خيار البث المباشر من الهواتف الذكية نظرًا لعدم تضمينه فى تطبيق يوتيوب الأساسى.

وبحسب موقع phonearena الهندى، فيمكن للمستخدمين الذين يرغبون فى إجراء بث مباشر القيام بالخطوات التالية:

- الضغط على زر الكاميرا من داخل التطبيق.

- اختر GO LIVE .

- فى أعلى يمين الشاشة، اضغط فوق رمز الهاتف لبث شاشة هاتفك.

- قم بإنشاء عنوان، ثم حدد إعداد الخصوصية وعنوان اللعبة.

- حدد المزيد من الخيارات.

- إضافة وصف.

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- اضغط على الإعدادات المتقدمة لـتمكين أو تعطيل الدردشة الحية أو لتمكين أو تعطيل قيود العمر للبث الخاص بك.

- حدد التإلى لتعيين الصورة المصغرة واتجاه الشاشة.

- قم بتخصيص الصورة المصغرة عن طريق الضغط على زر التحرير فى أعلى يمين الصورة المصغرة.

- حدد اتجاه أفقى أو عمودى للتسجيل، وبمجرد بدء التسجيل ، لن تتمكن من تغيير الاتجاه.

- اضغط فوق التإلى لإنهاء الإعداد.سوف يظهر شريط الأدوات فى الجزء العلوى من الشاشة، مما يتيح لك التحكم فى البث.

- اضغط على زر GO LIVE للبدء، ستظهر الرسوم المتحركة للعد التنازلى لمدة 3 ثوان قبل بدء البث.