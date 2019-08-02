شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية ضد تسلا بعد وفاة رجل بسبب سيارتها ذاتية القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه شركة تسلا دعوى قضائية من قبل عائلة رجل يبلغ من العمر 50 عامًا توفى فى حادث تحطم سيارة، أثناء استخدام نظام مساعدة السائق المتقدم Autopilot.

وبحسب موقع The verge الأمريكى، فقد رفعت عائلة جيريمى بيرين بانر دعوى قضائية بسبب الوفاة غير الشرعية، كما تطلب تعويضات تزيد عن 15 ألف دولار، وأعلن محام عن الأسرة الدعوى يوم الخميس، على الرغم من أنه لم يتم تقديمها بعد إلى المحكمة.

ويعد "بانر" هو رابع شخص يموت أثناء استخدامAutopilot ، وعائلته هى الثانية التى تقاضى Tesla بسبب حادث مميت يتعلق بهذه التكنولوجيا، ففي شهر مايو، رفعت دعوى قضائية ضد الشركة من قبل عائلة "وى هوانج" البالغة من العمر 38 عامًا، والتى توفيت فى عام 2018 بعد أن تحطمت سيارتها طراز X خارج الطريق خلال استخدام Autopilot .

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وقد قُتل بانر أثناء القيادة على طول طريق سريع في فلوريدا بسرعة 68 ميلًا في الساعة في الأول من مارس من هذا العام، حيث اصطدم صاحب السيارة تسلا موديل 3 بمقطورة جرار كانت تعبر طريقه، مما مزق سقف السيارة، وقد توقفت السيارة في النهاية على بعد نحو 1600 قدم من موقع التصادم.

وفى مايو، كشف المجلس الوطني لسلامة النقل في تقرير أولي أن بانر حول إلى وضع القيادة الآلى فى 10 ثوان قبل الاصطدام، وقالت الوكالة إن السيارة "لم تكتشف يد السائق على عجلة القيادة بين 8 ثوانٍ قبل تحطم السيارة ووقت التصادم.

فيما تختلف رواية تسلا عن الحادث قليلاً، حيث قالت الشركة إنها أبلغت NTSB والإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن سجلات بيانات السيارة أظهرت أنه Banner أزال يديه على الفور من عجلة القيادة، و هذا يعني أن بانر لم يمتثل لتعليمات الشركة بأن السائقين يبقون أيديهم على عجلة أثناء استخدام الطيار الآلى.