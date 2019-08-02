شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلاى ستور يضم 205 تطبيقات ضارة تم تنزيلها 32 مرة خلال الشهر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن جوجل تخسر المعركة ضد الفيروسات والتطبيقات الخادعة، حيث كشف تقرير جديد أن متجر تطبيقات أندرويد استضاف أكثر من 205 تطبيقات ضارة خلال شهر يوليو فقط.

وبحسب موقع thenextweb الهولندى، فيحتوى الجزء الأكبر من هذه التطبيقات المشبوهة على إعلانات مخفية، وهو ما يمثل 19.2 مليون عملية تثبيت، بينما النسبة الباقية فهى عبارة عن تطبيقات مزيفة وأدوات مكافحة الفيروسات المزيفة، ومقاطع البرامج الدعائية، والبرامج ذات الخلفيات المدمجة.

ومن المثير للاهتمام على الرغم من وجود ثلاثة تطبيقات احتيال لخداع المستخدمين بالاشتراك بخدمات وهمية، إلا أنها شكلت ثلث جميع التنزيلات مع 12 مليون عملية تثبيت، وعلى الرغم من أن الإعلانات المخفية قد لا تبدو سيئة للغاية.